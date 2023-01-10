120 лучшим ТОСам Татарстана выделят гранты на развитие инфраструктуры
Стартовал ежегодный республиканский конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление года Республики Татарстан». По итогам конкурса будут определены 120 лучших ТОС, которые смогут получить гранты на улучшение качества жизни жителей района – благоустройство территории, установку детских и спортивных площадок и др.
Конкурс проводится Ассоциацией совета муниципальных образований РТ при поддержке Минэкономики РТ в два этапа. Первый этап – муниципальный, проходит с 16 по 27 января, второй – республиканский, проводится с 6 по 17 февраля.
Заявки на участие принимаются по адресу: Казань, ул.Батурина, 7а, каб. 140, время приема – с 9.00 до 18.00. также отправить заявку можно по почте или на электронный адрес: Mustafin.Dinar@tatar.ru, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.
Напомним,территориальное общественное самоуправление (ТОС) – это самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения. Создается для осуществления инициатив граждан по вопросам местного значения. На сегодняшний день в Татарстане создано уже 459 ТОС.