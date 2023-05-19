12 юных спортсменов из Нижнекамска пройдут обучение у звездных наставников

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

12 юных футболистов и баскетболистов из Нижнекамска получили путевки в летний спортивный лагерь #SIBURCAMP. Участников смены ждут две недели интенсивных тренировок и мастер-классов от звезд российского спорта, а баскетболисты дополнительно получат возможность попасть на просмотр в один из ведущих баскетбольных клубов страны. Отбор в лагерь прошел в рамках «Школы баскетбола» и нового проекта «Школа футбола», который в этом году дополнил спортивное направление программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». Участников просмотровых тренировок в Нижнекамске поддержал куратор проекта «Школа футбола», известный российский футболист Дмитрий Сычев.

Всего в тренировках 17 и 18 мая приняли участие 249 подростков из 9 спортивных и общеобразовательных школ города. Совместно с тренерами федерального уровня юные баскетболисты и футболисты прорабатывали двигательные и базовые технико-тактические навыки, а также осваивали «мягкие» навыки, необходимые каждому спортсмену: умение играть в команде, достигать поставленных целей, самодисциплина, ответственность.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

«Я пять лет занимаюсь баскетболом и очень рад, что попал в „Школу баскетбола“ — это очень интересно, буквально за несколько часов тренировок мы узнали очень много нового, в том числе и о своих возможностях. Здесь сразу озвучивают, какие ты совершаешь ошибки на игровой площадке, помогают их исправлять и начинаешь играть лучше, сразу виден высокий уровень тренеров», — поделился впечатлениями участник просмотровых тренировок Леонид Князев.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

«Было очень здорово поиграть на одном поле с Дмитрием Сычевым, не каждому такое выпадает. Он хорошо все объяснял, показывал моменты, на какие нужно обращать внимание, чтобы хорошо играть», — рассказал Радмир Максумов.

Лучшие игроки были отобраны для участия в спортивном летнем лагере #SIBURCAMP в Нижегородской области.

В #SIBURCAMP отправятся 6 футболистов (3 юноши и 3 девушки) и 6 баскетболистов (4 юноши и 2 девушки). Кроме насыщенной тренировочной программы под руководством известных наставников, участников лагеря ждут познавательные экскурсии по городу, яркие впечатления и возможность завести новых друзей. Смена состоится с 26 июня по 10 июля. В рамках «Школы баскетбола» несколько самых заметных игроков будут приглашены на просмотровый сбор в один из ведущих клубов российского баскетбола.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Дмитрий Сычев также встретился с воспитанниками ДЮСШ по футболу ФК «Нефтехимик» 2007-2008 годов рождения, участниками Первенства ЮФЛ Приволжья и посетил спортивно-оздоровительный комплекс «Дружба», в котором при поддержке СИБУРа идут масштабные работы по реконструкции здания и футбольного поля.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

«Мне интересно участвовать в этом проекте СИБУРа, популяризировать футбол, мотивировать детей заниматься спортом, чтобы они выбрали правильный путь в жизни. Это наша общая цель с компанией. Был приятно удивлен, что в Нижнекамске созданы такие прекрасные условия для развития футбола. Многие регионы России могут позавидовать такой инфраструктуре, крутому крытому манежу, полю детской ДЮСШ по футболу ФК «Нефтехимик». Кроме того, после реконструкции спорткомплекса «Дружба» и других спортивных объектов, у горожан появятся новые возможности для занятий различными видами спорта и в том числе футболом. Это отличная инициатива компании СИБУР и я с удовольствием приму участие в открытии этого спорткомплекса и буду не прочь выйти на это обновленное поле, оценить его, — отметил Дмитрий Сычев, куратор проекта «Школа футбола».

Вместе со спортсменами в #SIBURCAMP отправятся и их наставники — для них будет подготовлена образовательная программа, в ходе которой тренеры смогут перенять опыт от приглашенных специалистов федерального уровня.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Образовательные мероприятия для тренеров, преподавателей физкультуры и других заинтересованных специалистов состоялись и в Нижнекамске. В городе прошли лекционные и практические занятия по методикам двигательной активности и навыкам развития психологической выносливости устойчивости детей. Под руководством Председателя «Специальной Олимпиады» в Новосибирской области Дмитрия Седова прошло обучение по вовлечению в тренировочный процесс детей с ОВЗ. В мероприятиях приняли участие 24 тренера.

«“Школа баскетбола” — проект с многолетней историей, который дает талантливым спортсменам возможность поработать с известными тренерами и развить свои навыки. “Школа футбола”, которую СИБУР запустил в этом году, включает все лучшие практики баскетбольного предшественника. Особо хочу отметить, что значительное внимание в обоих проектах уделяется работе с тренерами. Важно, что и они сами обучаются новым методикам, в том числе работе с детьми с особенностями здоровья. Ведь благодаря этому можно говорить о долгосрочном эффекте проектов — наставники смогут использовать полученные знания, повышать свой уровень и способствовать развитию молодых игроков», — отметил Сергей Быков, лидер спортивных проектов СИБУРа.