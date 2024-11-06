12 проектов из Татарстана получили гранты на общую сумму почти 5,5 млн рублей

По итогам онлайн-защиты своих инициатив 12 проектов из Татарстана получили поддержку на общую сумму почти 5,5 млн рублей. Всего поступило 335 заявок от молодых людей республики, из которых 224 заявки прошли техническую проверку и были допущены до защиты. Самыми популярными номинациями стали #вдохновляй, #создавай_возможности, #будь_здоров, #помни и #вклад_в_будущее, сообщает Минмолодежи РТ.

Грантовая поддержка создает возможности для самореализации молодежи, что соответствует целям национального проекта «Образование».

Конкурс грантов в рамках Республиканского молодежного форума «Наш Татарстан» был запущен «Росмолодежь.Гранты» совместно с Минмолодежи РТ и АНО «Татарстан – территория возможностей».

«Для молодежи вместе с молодежью – это наш главный принцип работы. Создаются разные возможности как на республиканском, так и на федеральном уровнях, чтобы молодые люди могли самореализоваться, заниматься любимым делом, комфортно жить на малой Родине. Один из таких примеров – это грантовая поддержка. Благодаря федеральным коллегам – Росмолодежи, у нашей республиканской молодежи есть еще одна возможность реализовать свои проекты. Молодые люди это понимают и активно участвуют. Было представлено огромное количество интересных и актуальных инициатив, направленных на социальную, творческую и профессиональную самореализацию», – отмечает министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Наибольшую сумму поддержки получили медиапроект Екатериной Матвеевой из Набережных Челнов – «ЧАК - ЧАК ТУР» и проект Тимура Ахметзянова – фестиваль на колесах «Arbus». На свои проекты молодые люди получили по 850 тыс. рублей. Также победителями стали авторы проектов, направленные на развитие предпринимательской деятельности, популяризацию рабочих профессий и многое другое.

Сам форум «Наш Татарстан» пройдет в декабре этого года. Это яркое событие для молодежи Республики Татарстан, которое объединяет большое количество представителей отрасли молодежной политики: специалистов по работе с молодежью муниципальных образований республики, активистов и руководителей молодежных общественных объединений, победителей грантовых конкурсов и участников форумных кампаний, студентов высших учебных заведений, волонтеров и добровольцев республики. Ежегодно форум становится итогом деятельности отрасли молодежной политики за год и определяет основные направления деятельности на следующий год.