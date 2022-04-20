12 огненных спикеров, 600 участников и море практики: чем запомнился RPRW 2022

С 15 по 17 апреля на площадке КФУ прошел Всероссийский форум интерактивных коммуникаций Russian PR Week 2022. За три дня успели выступить 12 спикеров. В этом году форум побил собственный рекорд и собрал под одной крышей малого зала «Уникса» более 600 участников со всей страны.

Организаторами выступила кафедра связей с общественностью и прикладной политологии Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций совместно со студенческой организацией COM²unity. Также благодаря сотрудничеству с Российским обществом «Знание» осуществлялась прямая трансляция мероприятия на их официальном сайте и в сообществе во «ВКонтакте» на протяжении всех трех дней.

Открытие форума началось с приветственных слов заведующей кафедры связей с общественностью и прикладной политологии Галины Морозовой, декана Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Леонида Толчинского, а также проректора по образовательной деятельности КФУ Екатерины Туриловой.

Первый день форума отличился колоссальным объемом новой информации и опытом, которыми поделились приглашенные специалисты. Серию лекций открыла PR-менеджер Димы Масленникова, Клавы Коки, Натана и Саши Спилберг Валерия Бруно. Она познакомила слушателей со своими взглядами на PR и рассказала о трансформации данного направления. После перерыва продюсер ТВ и интернет-роликов компаний «Сбербанк», «Алиэкспресс», Google, «Яндекс» Екатерина Дементьева рассказала о тонкостях продакшна на примере собственных кейсов.

«Главная задача продюсера — собрать команду для проекта и запустить его»

Далее продюсер и соавтор онлайн-школ Валерия Курако рассмотрела социальные сети как способ монетизации проектов. Творческую атмосферу в зале создал финальный гость первого дня форума, PR-менеджер таких исполнителей, как IOWA, «Пошлая Молли», RAKHIM и Дина Саева. Спикер поведал об особенностях продвижения творческих продуктов, опираясь на собственный многолетний опыт работы в данной сфере.

Второй день образовательного интенсива начался с интеллектуального состязания, а именно традиционной ежегодной олимпиады по рекламе и PR. Свой шанс на удачу попытали 30 участников. По результатам олимпиады победителями стали Житлухина В. (1-е место), Гаврилова С. (2-е место), Волков М. (2-е место), Плетнева В. (2-е место) и Ярмак К. (3-е место).

После небольшого перерыва digital-директор телеканала «ТНТ» Денис Суладзе погрузил участников в мир цифрового проекта New Media «Аватар», ключевой фигурой которого является виртуальный 3D-блогер Аня. Следом за Суладзе директор по маркетингу «ТНТ» Евгений Потапов раскрыл особенности создания развлекательных событий на примере своей модели «Хачапури», а также озвучил основные принципы, которых придерживается в профессии.

«Что такое маркетинг? Это умение создавать события и извлекать выгоду из этого. Для того, чтобы создать событие, нужно приложить супер-усилия, а это мотивирует и меня, и мою команду».

Ведущие мероприятия после большого перерыва продолжили знакомить участников с яркими, харизматичными личностями и дали слово спикеру МГУ и Правительства Москвы Ильяне Левиной. Она рассказала об основных аспектах упаковки и продвижения коммерческих проектов в соцсети «ВКонтакте» и мессенджере Telegram. Далее своей последней лекцией о компрометирующем маркетинге взбудоражил зал Артём Дудин из международной сети доставки суши и роллов «Ёбидоёби». В конце дня для участников форума состоялась интеллектуальная игра ReQuizit.

Третье утро образовательного интенсива началось с выступления ведущей телеканала «Эфир», блогера Альбины Асылгараевой. Спикер раскрыла сущность профессии копирайтера, а также рассказала о профессиональных навыках, которые требуются успешному специалисту данной сферы.

Следующий практик, партнер агентства «Свои» Егор Винклер, успевший поучаствовать в более чем 50 проектах, от кафе рядом с домом, до Тинькофф и X5Retail, смог доказать, что SMM не только не умер, но и набирает обороты в современных условиях.

После короткого перерыва форум продолжила коммуникационный стратег Кристина Запесоцкая, которая завладела вниманием зала вопросом разработки креативных концепций и поделилась опытом проектного менеджмента.

В завершение образовательного интенсива предприниматель Донат Мухаметшин объяснил разницу между брендом и стартапом, а также поведал о подводных камнях при открытии собственного стартапа.

«Когда формируете название бренда, продумывайте ники в социальных сетях. Регистрируйте товарный знак, изучайте каналы коммуникации, особенно актуальный ныне офлайн-канал, изначально прописывайте стратегию бренда, проводите анализы партнерских сетей проекта», — сказал Мухаметшин.

Помимо выступлений спикеров, Russian PR Week изобиловал различными интерактивными элементами. На протяжении первых двух дней мероприятия для участников были организованы небольшие конкурсы в виде игры.

Ценными призами для победителей стали подарки от партнеров. Также перед стартом форума общественных коммуникаций в сообществе RPRW во «ВКонтакте» был объявлен розыгрыш сертификатов на лазертаг Contras, в кафе Margarita и секонд «Свалка». Для принятия участия в конкурсе подписчикам следовало выполнить несколько действий: подписаться на аккаунт, поставить «лайк» на все публикации с 15 по 17 апреля и оставить комментарий под постом.