12 ноября в Казани пройдет Фестиваль молодых семей

В следующее воскресенье, 12 ноября, в Казани, в торговом центре «Мега» пройдет Фестиваль молодых семей. Действо развернется на главной сцене фудкорта. В настоящее время идет регистрация желающих принять участие в фестивале.

Программой фестиваля, который пройдет с 12.00 до 17.00, предусмотрено проведение лекций «Финансовая грамотность» и «От чистого дома к счастью в семье», публичных дискуссий по темам семейного образования и брачного договора, семейного квиза и многого другого, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Программа фестиваля:

12.00 Лекция «Финансовая грамотность как залог спокойствия в семье»

12.30 Лекция «От чистого дома к счастью в семье»

13.00 Дискуссия ««Семейное образование детей: за и против»

13.30 «Брачный договор: За и против»

14.00 Семейный квиз

15.00 Быстрые свидания под сценой/творческие номера на сцене

15.30 Конкурс «Любовь с первого взгляда»

16.40 Награждение

«Наш фестиваль – отличная возможность для молодых семей получить ответы на насущные вопросы от ведения домашнего хозяйства до грамотного распределения финансов и обучения детей. Фестиваль направлен на пропаганду семейных ценностей, на укрепление межпоколенческих отношений внутри семьи»», – отметила председатель Молодежного парламента РТ Нина Шимина, которая выступит модератором дискуссий.

Фестиваль молодых семей организован Молодежным парламентом при Государственном Совете Республики Татарстан, АНО «Сообщество мам Республики Татарстан» при поддержке Министерства по делам молодежи Республики Татарстан.

Победители конкурсов получат подарки от партнеров фестиваля.