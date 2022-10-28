12 мобилизованных граждан из Актанышского района уехали на боевое слаживание
В Актанышском районе РТ сегодня проводили 12 мужчин, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации. Об этом пишет «Актаныш-информ».
Торжественные проводы прошли на площади возле районного военного комиссариата. Со словами напутствия к мужчинам обратился глава Актанышского района Ленар Зарипов.
«Ребята, возвращайтесь живыми. Спасибо, что не испугались. Мы гордимся настоящими мужчинами, которые пережили огонь и воду. Будем поддерживать вас и ваши семьи», — сказал руководитель муниципалитета.
Перед отъездом мобилизованные еще раз попрощались со своими семьями и близкими. Также им были вручены продуктовые наборы и термобелье, которые подготовили местные предприниматели.