12 мобилизованных граждан из Актанышского района уехали на боевое слаживание

Фото: «Актаныш-информ»

В Актанышском районе РТ сегодня проводили 12 мужчин, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации. Об этом пишет «Актаныш-информ».

Торжественные проводы прошли на площади возле районного военного комиссариата. Со словами напутствия к мужчинам обратился глава Актанышского района Ленар Зарипов.

«Ребята, возвращайтесь живыми. Спасибо, что не испугались. Мы гордимся настоящими мужчинами, которые пережили огонь и воду. Будем поддерживать вас и ваши семьи», — сказал руководитель муниципалитета.

Перед отъездом мобилизованные еще раз попрощались со своими семьями и близкими. Также им были вручены продуктовые наборы и термобелье, которые подготовили местные предприниматели.

Утром 21 сентября Президент России Владимир Путин выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт — это чуть больше 1% от общего количества граждан.