12-миллионная гостья выставки «Россия» выиграла путешествие в Тульскую область

12-миллионным посетителем Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ стала семья Ксении Юшковой из Ивановской области. На стенде Тульской области им вручили сертификат на семейное путешествие по знаковым местам региона, сообщается в телеграм-канале форума.

«Вся семья 12-миллионного гостя отправится в двухдневное путешествие по региону», — сказала генеральный директор выставки Наталья Виртуозова.

Девушка приехала на выставку с мужем Павлом и двумя сыновьями. Они смогут посетить Тульский Кремль, Казанскую набережную и Музейный квартал. Юшковы узнают больше об истории и культуре региона, посетив музеи, индустриальный кластер «Октава», музей-заповедник Поленово и другие локации.

Ксения поделилась своими впечатлениями, отметив, что это отличный подарок. «Мы испытываем сильные эмоции от такого сюрприза — мы даже не думали о таком», — сказала девушка.

Напомним, двухмиллионным гостем выставки стал житель Казани Марат Сабитов 2 декабря 2023 года, когда на ВДНХ состоялся День Татарстана. Гостей в этот день поприветствовал Раис РТ Рустам Минниханов.