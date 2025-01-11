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«12 месяцев по-ялтински»: в Крыму появились первые подснежники
На южном побережье Крыма появились первые подснежники. Фото цветов опубликовала глава администрации Ялты Янина Павленко в своем телеграм-канале, и в шутку сравнила произошедшее со сказкой «12 месяцев».
«Двенадцать месяцев» по-ялтински. У нас уже пошли первые подснежники», — написала Павленко в посте, пожелав также всем добрых выходных.
Глава Минэкологии Крыма Ольга Шевцова также написала в своем телеграм-канале, что на полуострове уже «пробуждается» весна. Например, у них появились первоцветы.
«Когда во многих регионах нашей страны ещё суровая зима, в Крыму уже можно заметить первые признаки весны. В наших лесах начинают распускаться первоцветы», - написала она, добавив, что эти «яркие и уникальные» растения очень хрупкие, поэтому им нужна защита.
фото: t.me/yanina_pavlenko и t.me/oslavgorodskaya
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