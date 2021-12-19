12-летняя Таня Меженцева из России заняла седьмое место на «Детском Евровидении»

Победителем 19-го международного конкурса «Детское Евровидение — 2021» стала представительница Армении Малена, которая получила 224 балла за исполнение песни Qami, qami. Россиянка Таня Меженцева заняла седьмое место. Об этом сообщает ТАСС.

Финал состязаний прошел в Париже, большинство баллов жюри из 19 стран, участвующих в конкурсе, отдали представителю Франции Энцо.

14-летняя армянская исполнительница смогла одержать победу по сумме баллов благодаря зрительскому голосованию. Таким образом Малена победила в конкурсе второй раз с 2010 года.

Представительница России — 12-летняя Таня Меженцева исполнила песню Mon Ami и заняла седьмое место. Благодаря зрителям она получила полсотни баллов, а жюри в Казахстане и Сербии поставили россиянке максимальную оценку в 12 баллов.