news_header_bot_970_100
Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Глава Минэнерго России подарил 12-летнему казанцу экскурсию на Нижнекамскую ГЭС
Скопировать ссылку
Глава Минэнерго России Николай Шульгинов исполнил мечту 12-летнего мальчика из Казани. Об этом сообщается в телеграм-канале Правительства РФ.
В рамках акции «Елка желаний» Демид попросил устроить для него экскурсию по Нижнекамской ГЭС. Мальчику рассказали о ее устройстве, о том, как генерируется энергия.
Также министр подарил велосипед 11-летней Василисе из Костромы.
Видео: https://t.me/government_rus
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2