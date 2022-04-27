12 лет назад «Ак Барс» стал двукратным обладателем Кубка Гагарина

Сегодня «Ак Барс» отмечает годовщину второй победы в плей-офф Кубка Гагарина.

27 апреля 2010-го года казанский клуб в 7-й игре финальной серии плей-офф КХЛ обыграл ХК «МВД» со счетом 2:0 и стал первым и на тот момент единственным двукратным обладателем главного хоккейного трофея континента.

Счёт в начале второй двацатиминутки открыл форвард «барсов» Никита Алексеев, а спустя еще 7 минут вторую шайбу в ворота «милиционеров» забросил Нико Капанен. Голкипер казанцев Петри Веханен оформил «сухарь» и привел команду ко второму подряд Кубку Гагарина. Стоит отметить, что всю финальную серию против ХК МВД «барсы» провели без своего капитана Алексея Морозова.

В последующем казанцы в третий раз завоюют главный трофей КХЛ в 2018 году.

Напомним, в нынешнем сезоне «Ак Барс» проиграл омскому «Авангарду» (2:4) в первом же раунде Кубка Гагарина.