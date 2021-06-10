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Ру Тат
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10 июня 2021  20:10

12 июня телебашня в Казани окрасится в цвета российского триколора

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В День России, 12 июня, казанская телебашня окрасится в цвета российского триколора. Акция пройдет не только в Казани, но и в других городах страны, сообщает пресс-служба РТПЦ Республики Татарстан

Праздничную подсветку с поздравлением на фоне российского флага казанцы и гости города смогут увидеть с 8 и до 10 часов вечера.

Также в праздничном освещении предстанут телебашни Воронежа, Великого и Нижнего Новгорода, Краснодара, Сочи, Грозного, Екатеринбурга, Кирова, Костромы, Кызыла, Перми, Пензы, Ростова-на-Дону и других городов.

#день россии #телебашня
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