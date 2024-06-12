Сегодня исполнилось 33 года со дня первых выборов Президента РТ

В 2024 году исполняется 33 года со дня первых выборов Президента Татарстана.

Именно 12 июня 1991 года Минтимер Шаймиев был избран первым Президентом республики. По итогам выборов он набрал подавляющее большинство голосов.

Причем в последующие выборы Шаймиева также переизбрали по итогам голосований на второй и третий президентский срок (в 1996-м и 2001 году), а в 2005-м по указу Госсовета Татарстана его наделили полномочиями Президента РТ по представлению Президента РФ Владимира Путина.

В 2010-м за пару месяцев до очередных выборов Шаймиев попросил Путина не рассматривать его кандидатуру. Тогда он объяснил свое решение тем, что нужно дать возможность проявить себя молодым политикам.

25 марта 2010-го после истечения полномочий Шаймиева на посту Президента РТ новым руководителем республики был избран Рустам Минниханов.

В последующим 2015-м и 2020 годах Минниханова по результатам голосования также переизбирали на второй и третий президентский сроки.

С 6 февраля 2023 года после вступления в силу закона о поправках в конституцию Татарстана наименованием должности Минниханова является Раис Республики Татарстан.