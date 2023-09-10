12 и 14 сентября в трех районах Татарстана приостановят радио- и телевещание

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12 и 14 сентября на нескольких маломощных объектах телерадиовещания Татарстана проведут плановые профилактические работы, из-за чего будет приостановлена трансляция телевидения и радио. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

«На указанных объектах РТРС будет приостановлена трансляция программ цифрового эфирного телевидения, аналогового телевидения АО ТРК «ТНВ» и FM-радиовещания», – сказано в сообщении.

Так, профилактические работы будут проводиться с 9 утра и до 3 часов дня 12 сентября на РТС Барсуково в Актанышском районе, 14 сентября – на РТС Дружба (Мензелинский район) и Ципья (Балтасинский).