Общество 11 декабря 2025 17:30

12 декабря жители РТ смогут проконсультироваться об обеспечении жильем детей-сирот

12 декабря 2025 года в приемной Президента РФ в Республике Татарстан пройдет мероприятие «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Граждане смогут проконсультироваться и получить ответы на интересующие их вопросы по соответствующей теме от сотрудников Министерства образования и науки РТ.

Мероприятие будет проходить формате «прямой линии» с 10:00 до 12:00. Для того, чтобы получить консультацию от эксперта, необходимо позвонить по номеру 221-80-35

