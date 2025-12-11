12 декабря, в честь Дня Конституции, казанская телебашня окрасится в российский триколор

12 декабря казанская телебашня в честь Дня Конституции, включит особую подсветку. Об этом сообщает пресс-служба филиала РТРС «РТПЦ Республики Татарстан» в Казани.

Телевышка окрасится в цвета российского триколора, а на ее фасаде появятся слова: «12 декабря День Конституции». Праздничная подсветка будет работать с 15 до 23 часов. Кроме того, к акции присоединятся телебашни и в других городах страны.

Напомним, что 12 декабря 1993 года всенародным голосованием была принята Конституция Российской Федерации. В этот день прошел всенародный референдум, в котором проголосовало более 58 миллионов жителей России. Вопрос, на который отвечали граждане страны, звучал так: «Принимаете ли вы Конституцию Российской Федерации?»