«12 человек в комнате»: Метшину озвучили главную проблему лицея-интерната №2 в Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин посетил лицей-интернат №2, где ребята углубленно изучают естественно-математические предметы. Причем учатся здесь не только татарстанцы, но и дети из других регионов страны.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, экскурсию Метшину провел ученик лицея-интерната №2 и двукратный обладатель золотой медали Международной олимпиады по информатике Гимран Абдуллин, который озвучил градоначальнику главную проблему одного из сильнейших образовательных казанских учреждений.

По словам обучающегося, лицей уже не вмещает всех желающих. Так, в корпусе могут проживать 80 человек, но сегодня здесь живет 180 ребят. Для школьников оборудовано 18 спален с двухъярусными кроватями и пять санузлов, дети живут по 8–12 человек в комнате.

Также Абдуллин показал Метшину комнату, в которой парень готовится к олимпиадам. Для него – это особенное место, сказал ученик.

Отвлечься от учебы ребята могут в холле, где проходят турниры по настольному теннису, брейн-ринги, музыкальные битвы, юмористические игры. Воспитатели также приглашают учащихся на чаепития. Ужинают дети в столовой жилого корпуса на 40 посадочных мест, сюда же приходят родители – все победы на олимпиадах празднуют в столовой, поделился Гимран Абдуллин. При этом в жилом корпусе нет компьютерного класса, актового и спортивного залов для полноценного учебного процесса.

Сейчас в лицее учатся ребята из 22 районов республики и 11 регионов РФ, в том числе из Москвы. Их обучают 45 педагогов, чей возраст в среднем – 36 лет. Причем 25% сотрудников педсостава – выпускники данного лицея, поэтому они знают быт и понимают вопросы детей.

По результатам прошлогоднего ЕГЭ по математике и русскому языку лицей-интернат №2 вошел в топ лучших казанских школ. При этом 50% выпускников получили право поступить в вуз без вступительных испытаний. Также лицей-интернат - лидер по количеству олимпиадников.

Метшин подчеркнул, что ученики данного лицея дают Татарстану главные победы. Мэр также обещал лично проконтролировать вопрос улучшения условий проживания ребят.

фото: пресс-служба мэрии Казани