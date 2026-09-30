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Происшествия 30 сентября 2026 15:56

12 человек пострадали из-за удара ВСУ по Брянской области

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Двенадцать человек пострадали в Трубчевске из-за атаки вражеских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Брянской области Егор Ковальчук. Согласно его данным, девять из пострадавших – студенты.

«Чудовищная атака по мирным людям в Трубчевске, пострадали дети. Враг нанес удар с помощью БпЛА. Ранены 12 человек, из них девять — студенты. Один из ребят в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, они доставлены в больницу», – написал Ковальчук в МАКС.

#атака БПЛА #пострадали люди #беспилотники
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