12 человек пострадали из-за удара ВСУ по Брянской области

Двенадцать человек пострадали в Трубчевске из-за атаки вражеских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Брянской области Егор Ковальчук. Согласно его данным, девять из пострадавших – студенты.

«Чудовищная атака по мирным людям в Трубчевске, пострадали дети. Враг нанес удар с помощью БпЛА. Ранены 12 человек, из них девять — студенты. Один из ребят в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, они доставлены в больницу», – написал Ковальчук в МАКС.