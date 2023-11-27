113 млрд рублей в РТ и 126 проектов: что толкает и тормозит партнерство власти и бизнеса

Рустам Нигматуллин: «Государственно-частное партнерство позволяет бизнесу получать стабильный доход, при том, что населению предоставляются качественные услуги»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

ГЧП – важная часть российской экономики

На сегодняшний день в Татарстане действуют 126 проектов государственно-частного партнерства на общую сумму в 113 миллиардов рублей, заявил первый заместитель Премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин, открывая пленарное заседание VI Межрегионального отраслевого форума по государственно-частному партнерству (ГЧП).

«Государственно-частное партнерство позволяет бизнесу получать стабильный доход, при том, что населению предоставляются качественные услуги, за которые в первую очередь отвечает государство», – отметил Нигматуллин.

По его словам, ГЧП является важной частью российской экономики, особенно в сложившейся геополитической обстановке, когда бизнес нуждается в поддержке государства, а государству необходимо продолжать обновление инфраструктуры.

Максим Ткаченко прогнозирует, что по итогам этого года по стране будет рекордно маленькое количество проектов по коммерческому направлению Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Думаю, мы еле-еле доползем до 200 коммерческих закрытий»

В свою очередь исполнительный директор АНО «Национальный Центр ГЧП» Максим Ткаченко прогнозирует, что по итогам этого года по стране будет рекордно маленькое количество проектов по коммерческому направлению. «Я думаю, мы еле-еле доползем до реализации 200 коммерческих проектов, хотя в прошлом их было 350», – сказал Ткаченко.

По его словам, такая ситуация сложилась в первую очередь из-за завершения ряда крупных программ по различным социальным сферам: школы, кампусы, городской электротранспорт, обращение с отходами и прочее.

Вторая причина – ключевая ставка Центрального банка России. «При ставке 15%, а реальной выше 20%, это заградительный барьер для любого ГЧП в мире. Так эти рынки не существуют», – заявил Ткаченко.

Он считает, что для решения этой проблемы необходимо либо больше субсидировать процентную ставку, либо предоставлять льготное финансирование, либо существенно увеличивать «бюджетное плечо» по направлению ГЧП.

Талия Минуллина: «Татарстан – это регион-донор и многие социальные проекты мы делаем за бюджетные средства» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Пускать в социальные проекты частных инвесторов не всегда целесообразно»

Несмотря на это, Татарстан активно продвигается в развитии механизма государственно-частного партнерства, особенно если вспомнить, что пару лет назад Татарстан занимал 67-ю строчку в рейтинге регионов России по применению механизма ГЧП, а сейчас находится на 4-м месте. Таким мнением поделилась руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

«Мы пока не в тройке лидеров, но этому есть объяснение, так как Татарстан – это регион-донор и многие социальные проекты мы делаем за бюджетные средства. И пустить в них частных инвесторов не всегда целесообразно с финансовой точки зрения, потому что в ГЧП финансовые модели часто складываются так, что частные деньги получаются слишком дорогими», – заявила глава АИР РТ.

Она рассказала, что благодаря ГЧП в Татарстане за 2023 год появились три новые школы в Казани, Челнах и Арском районе, инвестиции в которые составили 7,8 млрд рублей. Кроме того, продолжается строительство футбольных манежей. Два из них, в Челнах и Альметьевске, уже сданы, еще два планируется построить в Казани и Зеленодольске.

Отдельное внимание Минуллина уделила здравоохранению, так как Татарстан стал лучшим регионом в России по взаимодействию частного бизнеса и государства в этой сфере.

Андрей Балук подчеркнул, что при формировании бюджета офсетные контракты обязательно учитываются Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Офсетные контракты и обучение госслужащих

По поводу планов на следующий год Талия Минуллина рассказала, что в Татарстане планируется развивать офсетные контракты – когда инвестор открывает производство, а государство гарантирует, что будет покупать эту продукцию.

При этом срок такого договора может достигать 10 лет. Из-за этого у потенциального инвестора может возникнуть логичный вопрос по финансированию, ведь бюджет формируют, как правило, на трехлетний период.

Однако исполняющий обязанности руководителя московского «Городского агентства управления инвестициями» Андрей Балук подчеркнул, что при формировании бюджета офсетные контракты обязательно учитываются. Например, принятый неделю назад в Москве проект бюджета предусматривает расходы на аккумуляторы для электробусов, производимых в Татарстане.

Еще одним направлением развития в следующем году станет подготовка квалифицированных кадров, так как механизмы ГЧП очень сложные не только для инвесторов, но и для юристов и финансистов. По этому направлению в Татарстане уже с августа этого года обучают муниципальных и государственных служащих.

Агентство инвестиционного развития Татарстана и московское «Городское агентство управления инвестициями» подписали соглашение о сотрудничестве в области ГЧП Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Москва и Татарстан заключили соглашение о сотрудничестве

Завершая пленарную сессию, Агентство инвестиционного развития Татарстана и московское «Городское агентство управления инвестициями» подписали соглашение о сотрудничестве в области ГЧП.

Помимо этого, Андрей Балук заявил, что столица России готова заключить с инвесторами из Татарстана офсетные договоры в рамках государственно-частного партнерства. Он подчеркнул, что Москва является лидером в стране по заключению офсетных контрактов: 75% заключенных в России договоров приходится на столицу.

«Мы готовы поддержать отечественных производителей и гарантировать выкуп их продукции, особенно в части импортозамещения. Мы готовы заключить офсетные контракты с инвесторами-производителями из Татарстана. Наши двери открыты», — сказал Балук.