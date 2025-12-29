Фото: t.me/moinrt

113 детей участников СВО из Татарстана побывали на Кремлевской елке. Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки РТ. Мероприятие состоялось в Государственном Кремлевском дворце.

«Делегация из Татарстана привезла 113 юных гостей, чьи отцы проявили настоящее мужество: 97 ребят потеряли отцов, а родители остальных получили ранения. Несмотря на испытания, каждый из этих мальчишек и девчонок покоряет вершины в учебе, спорте и творчестве», – говорится в сообщении.

Московская сказка включала в себя экскурсии по историческим местам столицы, праздничный вихрь с былинными героями и спектакль «Заветные куранты» – историю о мечтах и верной дружбе.

«Когда я услышал, что мы едем на Кремлевскую елку, у меня просто дух захватило! Папа всегда говорил, что Кремль – самое важное место в стране», – поделился 12-летний Тимур из Нижнекамска.

Этот день стал для детей не просто праздником, но и светлым напоминанием о том, что подвиг их отцов-героев живет в сердце каждого россиянина.