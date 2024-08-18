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112 учителей из регионов представят в Казани 36 языков народов России
С 17 сентября в Казани начнутся очные испытания финалистов всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы» 2024 года. Ожидается, что в столице Татарстана будут представлены 36 языков народов России. Об этом сообщается на сайте конкурса.
В финал прошли 112 педагогов из 79 регионов России. Они представляют не только языки с наибольшим числом носителей, но и малочисленных народов, к примеру нанайский, шорский, вепсский, эвенкийский и другие. Сейчас финалисты проходят заочный тур заключительного этапа соревнований.
Во время очного тура в Казани они презентуют видеовизитки и расскажут о себе, достижениях и профессиональных навыках, продемонстрируют свои профкомпетенции жюри и коллегам из Казани, проведут урок для учащихся, которые не владеют этим языком. Затем им предстоит провести внеурочное испытание и продемонстрировать эффективность своих наработок для обучения языку и литературе.
Как отмечают организаторы, помимо конкурсной программы, для гостей из регионов подготовили методическую и культурную программу, которая позволит им ближе познакомиться с республикой.
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