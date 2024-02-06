«Это наш долг, как патриотов»: из РТ отправился гуманитарный груз в Лисичанск и Рубежное

Сегодня из Татарстана выехали десять машин с гуманитарным грузом для Лисичанска и Рубежного. Это уже двадцатая отправка гуманитарного груза, инициированная региональным отделением «Единой России». Но также это первая гуманитарная колонна за 2024 год. Общий вес груза составил 110 тонн.

«Одна машина из Зеленодольска везет все для восстановления школы №2: радиаторы, трубы, все что нужно для восстановления теплового контура. Вторая машина, из Алексеевского района, везет материалы для восстановления школы №18 и детского сада "Светлячок"», – рассказал управляющий делами регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Андрей Губанов.

Фото: © Гумиров Кирилл / «Татар-информ»

Кроме того, из Казани выехала машина с паллетами радиаторов, которые привез депутат Вольфсон, а депутат госдумы Ирек Богуславский отправил от «Нэфис косметикс» две машины с бытовой химией.

«Также машина едет из Люберец и везет 8 тонн книг и учебников Российского стандарта от Министерства Образования. Две машины с продуктами, теплыми вещами и средствами личной гигиены выдвигаются из Буинска. Из Елабуги выезжает еще одна – с картинами, и замыкает колонну КамАЗ с шифером из Тетюшского муниципального района», – подытожил Губанов.

Фото: © Минтруда

Но это далеко не все – сенатор от Татарстана Геннадий Емельянов передал с гуманитарным грузом 10 тонн муки. Нижнекамск передал сладости для детей. А детские сады, объекты здравоохранения и дома культуры ЛНР получат тепловые пушки из Автограда.

9 дизельных воздухонагревателей в соцучреждения Лисичанска передал член политсовета Набережночелнинского местного отделения «Единой России» Иван Кузьмин. Кроме того, Челны отправили еще один очень важный груз – 20 крупных емкостей для воды – на 300 и 500 литров. Их очень ждут организации и предприятия города.

Фото: © Гумиров Кирилл / «Татар-информ»

В сборе гуманитарного груза участвовало Министерство труда и социальной защиты РТ. Гуманитарный груз с приобретенными предметами личной гигиены отправился в Единый выплатной центр Министерства труда и социальной политики Луганской Народной Республики. По прибытии он будет распределен среди многодетных и находящихся в социально опасном положении семей, одиноких граждан и семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Также в составе груза комплекты компьютерной техники для управлений труда и социальной защиты населения администраций Лисичанска и Рубежного. Кроме того, сотрудники министерства перечислили свой однодневный заработок.

Эта гуманитарная колонна еще только выезжает, но уже планируется следующая. В прошлом году подобные поездки организовывались ежемесячно.

Не обошлось без помощи ребят из «Молодой Гвардии Единой России». Сегодня волонтеры помогали загружать одну из фур, на протяжении трех часов собирали паллеты с гуманитарным грузом.

«Это наш долг, как патриотов. Мы рады помочь нуждающимся», – рассказал помощник депутата Казанской городской думы, участник «Молодой Гвардии Единой России» Данил Арестов.

Последней была загружена подарочная корзина из Мензелинска с сухими кашами и супами для наших бойцов. После чего грузовик отправился занять место в колонне из 10 машин.

Фото: © Гумиров Кирилл / «Татар-информ»

«То, что происходит сейчас, на самом деле очень важно. Вице-премьер правительства Республики Татарстан Евгений Варакин каждый раз готовит перечень всего необходимого, чтобы мы могли работать, собирать и отправлять туда гуманитарную помощь. Важно, что в Рубежном будет открыто местное отделение “Единой России”, общественная приемная партии, куда люди могут прийти и рассказать обо всем наболевшем. В этой колонне есть все необходимое, и уже сейчас формируется следующая», – заключил депутат Государственной Думы Айрат Фаррахов.