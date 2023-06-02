За незаконное оформление инвалидности и получение выплат осудят 11 жителей РТ

В Татарстане возбудили уголовное дело в отношении 11 жителей, которые за незаконно полученные инвалидности получали выплаты от государства. Общая сумма ущерба составила 5,9 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

По версии следствия, с 2016 по 2022 годы за денежное вознаграждение татарстанцы оформляли инвалидности третьей группы. На основании этого они получали страховые пенсии и ежемесячные денежные выплаты. В результате был причинен ущерб на сумму более 5,9 млн рублей.

Следователи собрали все необходимые доказательства и направили уголовное дело в суд.

Ранее за совершение аналогичных преступлений в суд направлены уголовные дела в отношении 20 граждан. Кроме того, суд вынес приговор должностному лицу, который принимал участие незаконном установлении инвалидности.