11 сентября в Зеленодольске пройдет юбилейный турнир по футболу памяти Виктора Колотова

Виктор Колотов

В субботу, 11 сентября, на стадионе «Комсомолец им. Виктора Колотова» в Зеленодольске пройдет 20-й традиционный турнир по футболу среди команд ветеранов памяти Виктора Колотова.

В этом году в соревнованиях примут участие шесть команд: две сборные Казани, казанский «Рубин», а также сборные Зеленодольска, Чистополя и Альметьевска. Начало турнира в 11:00.

Виктор Михайлович Колотов родился 3 июля 1949 в поселке Юдино. В 1967 году дебютировал во взрослом футболе, играя за команду «Чайка» из Зеленодольска. В 1968 году сыграл несколько матчей за «Трудовые резервы» (Казань), и в этом же году перешел в казанский «Рубин», в котором сыграл 68 матчей и забил 16 мячей.

В 1970 году, выступая за «Рубин» в первой лиге, Колотов был вызван в состав сборной СССР и дебютировал в ней в октябре 1970 года в товарищеском матче против Югославии, сыграв все 90 минут и забив 1 гол.

Впоследствии Колотов перешел в киевское «Динамо», в котором играл с 1970 по 1981 год, забив 62 мяча в 218 матчах. В составе сборной уроженец Юдино провел 44 матча, забил 17 голов.

Колотов – шестикратный чемпион СССР, двукратный обладатель Кубка СССР, обладатель Кубка обладателей Кубков УЕФА и Суперкубка УЕФА в составе киевского «Динамо».

В составе сборной СССР он становился серебряным призером чемпионата Европы (1972) и дважды бронзовым призером (1972, 1976) Олимпийских Игр.

Виктор Колотов скончался 3 января 2000 года в Киеве после сердечного приступа в возрасте 50 лет.