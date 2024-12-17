11 российских туристов, которых задержали в Тунисе, держат в тюрьме Mornaguia.

11 российских туристов, которых задержали в Тунисе, сейчас держат в тюрьме Mornaguia.

Как сообщают РИА Новости, невеста одного и задержанных рассказала, что условия содержания в этой тюрьме не самые худшие, но далеки от комфортных. Она отметила, что главная беда там с матрасами и одеялами.

По словам девушки, туристам не предоставили переводчика, и это затрудняет следствие.

Группа из 11 человек в начале ноября отправилась в селение Хайдра, которое находится недалеко от границы с Алжиром. Туристы хотели посетить античные памятники Римской империи. Однако через несколько дней они перестали выходить на связь. Выяснилось, что местные полицейские держат их под стражей. Причина задержания до сих пор не известна.

Родственники российских туристов обратились к президенту страны Каису Саиду с просьбой освободить их. Они опубликовали петицию на сайте Change.org.

Тюрьма Mornaguia известна своими строгими условиями содержания и нарушениями прав человека. Неоднократно появлялась информации о пытках и жестоком обращении с заключенными в стенах тюрьмы.