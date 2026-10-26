11 призёров конкурса «Молодые дипломаты 9.0» побывали в Москве

11 лучших участников Регионального конкурса «Молодые дипломаты / Youth Ambassadors 9.0» совершили образовательную поездку в Москву. Конкурс прошёл весной 2026 года и был направлен на выявление и поддержку молодёжи, интересующейся дипломатией и международными отношениями; поездка стала поощрением для призёров, сообщают организаторы.

Программа знакомила с работой российских дипломатических ведомств и повышала мотивацию участников к профессиональному развитию. В Министерстве иностранных дел РФ состоялась встреча с представителями Клуба наставников Совета молодых дипломатов МИД России: генеральным консулом РФ в Гданьске Сергеем Семёновым, а также дипломатами Артёмом Захаровым, Айратом Хамидуллиным, Лилией Ромадан, Русланом Суточкиным и Лилией Хабибуллиной.

Участники также посетили музей дипкурьеров, где познакомились с историей и особенностями этой профессии, и побывали в посольствах Исламской Республики Пакистан, Малайзии, Объединённых Арабских Эмиратов и Лаосской Народно-Демократической Республики. В дипломатических миссиях ребята пообщались с действующими дипломатами, включая руководящий состав, и узнали о приоритетах международного сотрудничества и культурных традициях представленных государств.

Завершилось пребывание в Москве посещением МГИМО: участники ознакомились с образовательными возможностями вуза и направлениями подготовки. Для ряда из них знакомство с институтом стало дополнительным стимулом рассмотреть его для будущего обучения.

Председатель Академии молодёжной дипломатии Дильбар Садыкова отметила, что академия гордится тем, что призёры получили возможность увидеть дипломатию изнутри – не по учебникам, а в стенах МИД России и действующих посольств. Она выразила уверенность, что этот опыт станет для них прочной основой для дальнейшего профессионального пути.