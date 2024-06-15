11 медиков из Бугульмы исполняют свой долг в зоне СВО

Праздничное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника, провели в Бугульме. На поляне Сабантуя собрались врачи, медсестры, фельдшеры, лаборанты и другие работники системы здравоохранения Бугульминской центральной районной больницы.

Мэр Бугульмы Линар Закиров поздравил медиков и обратился к ним с приветственной речью. Он выразил слова признательности и поблагодарил медработников за нелегкий труд, отметив, что в медицине не бывает случайных людей.

«1415 медицинских работников трудятся в сфере здравоохранения нашего Бугульминского района. Ваш труд всегда отличали высокий уровень сострадания, милосердия, гуманизма. Очень непросто каждый день делить с людьми боль, даря при этом надежду и вселяя оптимизм. Благодарю всех за самоотверженность, за верность долгу. В ваших руках — здоровье наших жителей!» — обратился мэр Бугульмы.

Линар Закиров также отметил, что 11 бугульминских медиков исполняют свой долг в зоне специальной военной операции. Он поблагодарил их жен и матерей, которые тоже работают в системе здравоохранения. Сами медики сегодня находятся на передовой.

На празднике глава района вручил заслуженные награды медицинским работникам. Нагрудный знак «Почетный работник здравоохранения Республики Татарстан» получили заведующая Наратлинским фельдшерско-акушерским пунктом Елена Антонова и медсестра Альфия Шарипова.

За многолетний труд и большой вклад в дело охраны здоровья населения Почетную грамоту Минздрава РТ вручили заведующей отделением профилактики поликлиники детской больницы Елене Архаровой.

Как рассказали «Татар-Информу» в пресс-службе муниципального образования, некоторые из медиков служат по контракту. На мммероприятии были их жены и матери.

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