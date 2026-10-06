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Происшествия 6 октября 2026 16:14

11-летняя девочка в РТ наступила на иголку, ее кусок застрял в стопе

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11-летняя девочка в РТ наступила на иголку, ее кусок застрял в стопе
Фото: © Минздрав РТ

В Нижнекамском районе 11-летняя девочка наступила на иголку, отломившийся кусок застрял у девочки в стопе. Инцидент произошел в Камских Полянах, сообщили «Татар-информу» в Минздраве РТ.

Школьницу доставили в Нижнекамскую детскую районную больницу. Девочку прооперировали, кусок иглы достали. Сейчас ребенок уже дома и ходит на перевязки к врачам в Камских Полянах.

Фото: © Минздрав РТ

«Уважаемые родители! Пожалуйста, будьте внимательны. Чаще напоминайте детям о правилах безопасности дома. В случае травмы не занимайтесь самолечением – срочно обращайтесь к врачу!» – говорится в сообщении Минздрава Татарстана.

#минздрав татарстана #пострадала девочка #нижнекамский район РТ
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