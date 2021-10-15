Одиннадцать игроков «Ак Барса» — в списке самых высокооплачиваемых игроков КХЛ

Одиннадцать игроков «Ак Барса» попали в топ-150 самых оплачиваемых игроков КХЛ. Рейтинг сегодня опубликовал «Спорт-Экспресс».

Подготовленный изданием список возглавил канадский защитник казахстанского «Барыса» Даррен Диц. Он зарабатывает в год 150 млн рублей.

Казанский «Ак Барс» представлен в этом перечне 11 игроками. На 19-й позиции находится канадский форвард Джордан Уил (65 млн рублей), 31-м идет нападающий Дмитрий Кагарлицкий, а 36-м — шведский форвард Пер Линдхольм (у обоих по 55 млн рублей в год). На 59-м месте — нападающий Кирилл Петров (50 млн), на 78-м — канадский защитник Стивен Кэмпфер (45 млн).

Затем с окладами в 40 млн рублей в год следуют голкипер Игорь Бобков, нападающие Александр Бурмистров, Артем Лукоянов и Даниил Тарасов, защитники Никита Лямкин и Роман Рукавишников.

Больше всего в этом списке игроков ЦСКА и СКА — по 14 хоккеистов. Среди шести клубов лиги, не представленных в этом рейтинге зарплат, есть и нижнекамский «Нефтехимик». Можно сделать вывод, что в целом российские хоккейные клубы стали жить по средствам.

«Ак Барс» после 19 матчей имеет в своем активе 25 очков — четвертое место. «Нефтехимик» в 17 встречах набрал 14 очков и занимает седьмое место. Завтра, 16 октября, в Череповце нижнекамцы сыграют с «Северсталью», а 17 октября у себя дома казанцы примут хабаровский «Амур».