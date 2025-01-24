11-й Казанский марафон: 100 дней до старта и 17 тысяч регистраций

Фото: организаторы мероприятия

До старта Казанского марафона, который пройдет 3-4 мая, осталось 100 дней. Организаторы зафиксировали рекордные 17 тысяч регистраций: для сравнения в прошлом году к этому времени их было чуть меньше 6 тысяч.

«10-й, юбилейный Казанский марафон стал рекордным по всем показателям и задал высокую планку для организаторов. Теперь перед нами – новые вызовы, и мы рады, что уже за 100 дней можем порадоваться такому интересу к нашему забегу. Сейчас наша информационная кампания переходит в активную стадию, так что уже очень скоро мы начнём рассказывать о том, какие сюрпризы и приятные события ждут наших участников в этом году. Обещаем, будет как всегда круто!» – говорит Вадим Янгиров, директор Казанского марафона.

3 мая в рамках мероприятия традиционно состоятся забеги на 3 и 10 км, а 4 мая по улицам Казани пробегут марафонцы (дистанция 42.2 км) и полумарафонцы (21.1 км). Уже в 4-й раз в рамках Казанского марафона пройдёт Чепионат России. Поэтому в забеге примут участие сильнейшие бегуны страны: они подарят болельщикам незабываемое зрелище. Трансляцию марафона вновь проведет МАТЧ ТВ.

Кроме того, в пятницу, 2 мая, пройдут детские забеги TIMERKIDS и единственные в стране соревнования для малышей, которые пока только ползают – TIMERBABY.

10-й юбилейный Казанский марафон прошел в Казани 11-12 мая 2024 года. Мероприятие собрало в столице Татарстана рекордные 28 052 участника – представителей 17 стран и более чем 80 регионов России. Интересно, что за 10 лет проведения число участников мероприятия выросло в 15 раз, к движению марафонцев в Казани присоединились около 30 тысяч болельщиков, а общая длина дистанций марафона за это время составила более 690 км (можно сказать, что марафонцы 5 раз оббежали Казанку).

Напомним, в 2024 году Казанский марафон вошел в Лигу БРИКС и Лигу марафонов России наряду с петербургским марафоном «Белые ночи» и Московским Марафоном. В перспективе планируется расширить сотрудничество и объединить до 10 забегов стран БРИКС. Проект станет платформой для развития и поддержки массовых соревнований по бегу.