11 филиалов МФЦ Татарстана начнут работать по новому графику

У ряда многофункциональных центров Татарстана с 11 мая изменится график работы. Кроме того, два казанских отдела 11 и 12 мая не будут принимать посетителей. Об этом сообщает пресс-служба МФЦ в РТ.

Так, изменения затронут офисы «Мои документы» в Альметьевском, Азнакаевском, Бугульминском, Елабужском, Лениногорском, Нижнекамском, Заинском, Чистопольском, Нурлатском и Зеленодольском районах. В понедельник и со среды по пятницу они будут работать с 8 утра до 5 вечера, во вторник — с 9 утра до 8 вечера, а в субботу — с 8 утра до часу дня. Воскресенье — выходной день.

11 мая в связи с обучением сотрудников прием не будет вести отдел «Юдинский», а 12 мая — отдел «Московский» города Казани.

13 мая (Ураза-байрам) офисы «Мои документы» не работают.