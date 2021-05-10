У ряда многофункциональных центров Татарстана с 11 мая изменится график работы. Кроме того, два казанских отдела 11 и 12 мая не будут принимать посетителей. Об этом сообщает пресс-служба МФЦ в РТ.
Так, изменения затронут офисы «Мои документы» в Альметьевском, Азнакаевском, Бугульминском, Елабужском, Лениногорском, Нижнекамском, Заинском, Чистопольском, Нурлатском и Зеленодольском районах. В понедельник и со среды по пятницу они будут работать с 8 утра до 5 вечера, во вторник — с 9 утра до 8 вечера, а в субботу — с 8 утра до часу дня. Воскресенье — выходной день.
11 мая в связи с обучением сотрудников прием не будет вести отдел «Юдинский», а 12 мая — отдел «Московский» города Казани.
13 мая (Ураза-байрам) офисы «Мои документы» не работают.
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11 филиалов МФЦ Татарстана начнут работать по новому графику
У ряда многофункциональных центров Татарстана с 11 мая изменится график работы. Кроме того, два казанских отдела 11 и 12 мая не будут принимать посетителей. Об этом сообщает пресс-служба МФЦ в РТ.
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