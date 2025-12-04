news_header_top
Общество 4 декабря 2025 11:19

11 декабря в Чебоксарах начнет работу форум «Чувашия Туристическая»

С 11 по 14 декабря в Чебоксарах пройдет форум «Чувашия Туристическая». Мероприятие будет включать деловую программу, а также культурно-массовые события, посвященные туризму и народному творчеству.

В рамках деловой программы запланировано обсуждение перспектив внутреннего туризма, поддержка экологических проектов, привлечение инвестиций в отрасль и другие.

Культурная часть форума состоит из нескольких событий. В их числе фестиваль гастрономии «Вкусная Россия», концерты фольклорных коллективов, выставки и мастер-классы, знакомящие с традиционными ремеслами и культурой региона.

Для участия необходима регистрация на официальном сайте форума.

#чувашия #туризм #народные промыслы
