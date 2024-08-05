105 реализуемых в Татарстане проектов стали финалистами премии «Наш вклад»

105 социальных инициатив, которые реализованы в Татарстане, оказались в числе финалистов национальной премии «Наш вклад». Об этом сообщает пресс-служба премии.

Церемония награждения прошла в Координационном центре Правительства России с участием вице-премьера Александра Новака и представителей органов исполнительной власти, общественных организаций, деловых объединений.

Премия поощряет бизнес и некоммерческие организации за вклад в достижение национальных целей и выполнение национальных проектов. Победителей определили в шести основных номинациях и в одной специальной номинации «Поддержка семьи», приуроченной к объявленному Президентом Владимиром Путиным Году семьи в России.

Для участия в событии было подано 632 заявки из разных регионов. По результатам экспертного отбора было выбрано 509 проектов 219 организаций. 63 компании реализовали проекты и на территории Татарстана. Отмечается, что за три года число участников проекта выросло более чем в три раза.

Финалисты были отмечены статусом «Партнер национальных проектов России». Наиболее популярными для реализации социальных инициатив стали нацпроекты «Экология», «Образование» и «Демография».

Так, в числе награжденных были АО «Почта России», РЖД, банки, благотворительный фонд «Татнефть», Объединенная авиастроительная корпорация, торговые сети и другие.

Оператор Национальной премии «Наш вклад» — АНО «Национальные приоритеты».