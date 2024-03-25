Несколько рекордов и 10 мастеров спорта: в мэрии Казани подвели спортивные итоги зимы

Фото: © Султан Исхаков/ «Татар-информ»

Казанские спортсмены этой зимой установили несколько рекордов России и Европы. Об этом на деловом понедельнике рассказал председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома города Линар Гарипов.

Так, в беге на 400 метров среди юниоров рекорд Европы установил Серафим Солодовников, пробежав дистанцию за 45,96 секунды. Даниел Маринов стал чемпионом России в многоборье по спортивной гимнастике. Юлия Сохацкая взяла серебро на чемпионате России в пятиборье, а воспитанник ФСО «Идель» Сергей Сергеев занял второе место на Кубке России по боксу. Эти спортсмены будут представлять нашу страну на предстоящих Играх БРИКС.

«Мы – спорт, и главным достижением являются высокие звания. 104 спортсменам казанских школ присвоено звание кандидата в мастера спорта, 10 спортсменам присвоено звание мастера спорта», – добавил Линар Гарипов.

Он также рассказал и о других спортивных итогах минувшей зимы. Знаковым спортивным событием международного уровня стал мультиспортивный турнир «Игры будущего». Благодаря ему Казань еще раз подтвердила звание спортивной столицы России. В турнире приняли участие 1811 спортсменов из 116 стран, в том числе из Беларуси, Турции, Китая, Франции, Испании, США, Италии, Бразилии, Португалии.

В январе в столице Татарстана прошел этап Кубка России по лыжным гонкам, а в феврале состоялся чемпионат России по зимнему триатлону, где спортсмены из Казани и Татарстана заняли второе место в индивидуальных гонках. На этих соревнованиях воспитаннику казанской школы по триатлону «Олимп» Евгению Байбородову присвоили звание мастера спорта.

Для любительских команд в Казани зимой было организовано 35 массовых турниров. Например, чемпионат Казани по лыжным гонкам памяти Героя России Сергея Ашихмина, 57-й Казанский лыжный марафон, турнир «Алга» по хоккею с мячом, соревнования «Лед надежды нашей», первенство Казани по горнолыжному спорту и сноуборду. Для пенсионеров в столице Татарстана были организованы тренировки и мастер-классы в парках города, а также соревнования спартакиады «Игры долголетия». Муниципальные служащие принимали участие в спартакиаде «Спортивная Казань», а в казанских дворах совместно с проектом «Спорт у дома» проводилась серия соревнований «Чемпионы нашего двора».

«Всего в этом зимнем сезоне было организовано 102 места для катания на коньках (83 хоккейные коробки и 19 катков с пунктами проката). Для любителей лыжных прогулок функционировало 15 подготовленных лыжных трасс, в том числе восемь освещенных», — заключил докладчик.