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103-летний участник войны из Татарстана рассказал о своем главном желании
Сегодня глава Буинского района Татарстана Ранис Камартдинов вручил продуктовые наборы и подарки ветеранам Великой Отечественной войны: 103-летнему Рауфу Тухфатуллину и 98-летнему Михаилу Панцыреву.
Теплые пожелания мира и добра адресовали жителям города и сами ветераны. «Желаю, чтобы новый год принес всем здоровья и мира, ну а мне — увидеть парад Победы в мае 2024 года», — улыбнулся Рауф Тухфатуллин.
Сам ветеран уверен, что будет участвовать в военном параде. Рауф ага, несмотря на свой внушительный возраст, выходит на прогулку, завтрак готовит сам, информирован о событиях в стране и районе.
Михаил Панцырев вспомнил, как раньше они с сослуживцами собирались за новогодним столом, пели песни и радовались жизни.
«И сейчас мы собираемся за традиционным столом в новогоднюю ночь и слушаем поздравление Президента», — сказал ветеран.
Михаил Панцырев проживает вместе с дочкой Ниной Михайловной в городе Буинске. Она рассказала, что отец чувствует себя хорошо и ждет Дня Победы. В этот день все родственники собираются поздравить его.
Помимо прочего, Михаил Панцырев пригласил Раниса Камартдинова на свой 100-летний юбилей.
Материал подготовлен при участии Рустема Ахмадуллина.
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