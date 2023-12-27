103-летний участник войны из Татарстана рассказал о своем главном желании

Сегодня глава Буинского района Татарстана Ранис Камартдинов вручил продуктовые наборы и подарки ветеранам Великой Отечественной войны: 103-летнему Рауфу Тухфатуллину и 98-летнему Михаилу Панцыреву.

Теплые пожелания мира и добра адресовали жителям города и сами ветераны. «Желаю, чтобы новый год принес всем здоровья и мира, ну а мне — увидеть парад Победы в мае 2024 года», — улыбнулся Рауф Тухфатуллин.

Сам ветеран уверен, что будет участвовать в военном параде. Рауф ага, несмотря на свой внушительный возраст, выходит на прогулку, завтрак готовит сам, информирован о событиях в стране и районе.

Михаил Панцырев вспомнил, как раньше они с сослуживцами собирались за новогодним столом, пели песни и радовались жизни.

«И сейчас мы собираемся за традиционным столом в новогоднюю ночь и слушаем поздравление Президента», — сказал ветеран.

Михаил Панцырев проживает вместе с дочкой Ниной Михайловной в городе Буинске. Она рассказала, что отец чувствует себя хорошо и ждет Дня Победы. В этот день все родственники собираются поздравить его.

Помимо прочего, Михаил Панцырев пригласил Раниса Камартдинова на свой 100-летний юбилей.