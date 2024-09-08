101-летняя жительница Зеленодольского района проголосовала на дому

101-летняя жительница села Кугеево Зеленодольского района проголосовала на выборах в Госсовет Татарстана.

Хадича Хамитова воспользовалась возможностью проголосовать на дому. Она с улыбкой встретила членов избирательной комиссии и внимательно изучила бюллетень.

Несмотря на почтенный возраст, долгожительница старается активно принимать участие в жизни родного села и республики.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.