101-летняя фронтовичка из Заинска передала бойцам СВО медицинские принадлежности

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Фронтовичка Анна Моисеева передала волонтерской группе «Zаинск с Vами» медицинские принадлежности для их отправки в военные госпитали.

Председатели ТОСов «Маяк» и «Школа» Светлана Лугинина и Светлана Долгова посетили ветерана Великой Отечественной Войны Анну Моисееву.

Долгожительница, которой сейчас 101 год, следит за ходом специальной военной операции. Она до сих пор помнит годы Великой Отечественной войны и по собственному опыту знает, каково участвовать в боях.

Гости с интересом выслушали воспоминания Анны Моисеевой о Великой Отечественной войне. Также зашла речь о том, что участвующие в спецоперации земляки стоят на страже Отечества.

Сама Анна Ивановна Моисеева прошла боевой путь от Москвы до Берлина, награждена медалями «За боевые заслуги» и «За взятие Берлина», а также двумя орденами Отечественной войны II степени. В Берлине благодарность от командования Анне Ивановне вручал лично Маршал Советского Союза Георгий Жуков.