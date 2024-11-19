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101-летняя фронтовичка из Заинска передала бойцам СВО медицинские принадлежности
Фронтовичка Анна Моисеева передала волонтерской группе «Zаинск с Vами» медицинские принадлежности для их отправки в военные госпитали.
Председатели ТОСов «Маяк» и «Школа» Светлана Лугинина и Светлана Долгова посетили ветерана Великой Отечественной Войны Анну Моисееву.
Долгожительница, которой сейчас 101 год, следит за ходом специальной военной операции. Она до сих пор помнит годы Великой Отечественной войны и по собственному опыту знает, каково участвовать в боях.
Гости с интересом выслушали воспоминания Анны Моисеевой о Великой Отечественной войне. Также зашла речь о том, что участвующие в спецоперации земляки стоят на страже Отечества.
Сама Анна Ивановна Моисеева прошла боевой путь от Москвы до Берлина, награждена медалями «За боевые заслуги» и «За взятие Берлина», а также двумя орденами Отечественной войны II степени. В Берлине благодарность от командования Анне Ивановне вручал лично Маршал Советского Союза Георгий Жуков.
Материал подготовлен при участии Айгуль Яруллиной.
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