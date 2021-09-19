101-летний ветеран войны проголосовал на выборах в Госдуму в Кайбицком районе

В Кайбицком районе РТ на выборах депутатов в Госдуму РФ проголосовал ветеран Великой Отечественной войны Зиннат Загидуллин. Он сделал выбор на дому в селе Старые Чечкабы, сообщают «Кайбицкие зори».

Долгожитель рассказал, что в прошлом году он голосовал на избирательном участке. Планировал и на этот раз поступить так же, однако глава района Альберт Рахматуллин посоветовал ему не рисковать своим здоровьем в пандемию и проголосовать дома.

«Мы добились Победы только благодаря единству народа. Люди разных национальностей встали на защиту родины. Мы — поколение, которое завоевало мирную жизнь на полях сражений. Берегите эту Победу! Сегодняшняя наша жизнь очень красива, давайте беречь мир», — сказал ветеран.

Фото: газета «Кайбицкие зори»