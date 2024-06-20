100 тысяч рублей для высокобалльников: в МарГУ стартовала приемная кампания

Фото: пресс-служба МарГУ

В Марийском государственном университете стартовала приёмная кампания 2024 года. Первые абитуриенты уже подали документы для поступления и получили подарки.

В 2024-2025 учебном году на направления подготовки среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры и ординатуры МарГУ выделено 2000 бюджетных мест на более 100 направлений подготовки и специальностей в областях естественных, аграрных и гуманитарных наук, медицины, экономики и управления, цифровых технологий, педагогики, юриспруденции, физики и математики, культуры и искусства.

Абитуриенты могут подать документы одновременно на 5 направлений подготовки/специальностей. По результатам ЕГЭ документы будут приниматься до 25 июля, по результатам внутренних испытаний – до 15 июля.

На некоторые направления подготовки установлены вступительные испытания по нескольким предметам по выбору поступающих. Благодаря этому правилу абитуриент может представить в приемную комиссию данные ЕГЭ по тому предмету, который сдал лучше, повысив шансы на поступление.

Подать документы можно любым из возможных способов:

• по почте (распечатав бланк заявления и заполнив его собственноручно) по адресу: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д. 1;

• в электронной форме с помощью Личного кабинета абитуриента - apply.marsu.ru;;

• посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг»;

• обратившись лично в Приёмную комиссию до окончания срока приема документов. Приёмная комиссия работает по адресу: пл. Ленина, д. 1 (время работы: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00, суббота - с 9.00 до 13.00). Телефон: +78362641541

Пакет документов для поступления:

• Паспорт и ксерокопии страниц (лицевая страница и страница с пропиской; стр.19 со сведениями о предыдущем паспорте, если по нему был сдан ЕГЭ)

• Документ об образовании (вкладыш, приложение с оценками полностью, обложка) и ксерокопия.

• Документ о смене ФИО (при необходимости)

• Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)

• Документы, подтверждающие льготы (получение результатов индивидуальных достижений; документы при поступлении по особой квоте) (при наличии)

• Медицинская справка формы 086-У (перечень специальностей и направлений подготовки, при поступлении на которые необходима медицинская справка формы 086-У можно найти на сайте вуза - https://marsu.ru/). Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее полугода до дня завершения приема документов.

• 2 фотографии поступающего (размер 3х4).

В этом году специально для абитуриентов, набравших высокие баллы ЕГЭ, предусмотрены специальные стипендии:

Именная стипендия равными долями первые 5 месяцев за высокий средний балл ЕГЭ (свыше 70) – до 100 тыс.руб.

Именная стипендия стобалльникам – 100 тыс.руб.

Также в рамках акции «Мой выбор – МарГУ» каждый абитуриент может выиграть приз от набора первокурсника до умной колонки или планшета. https://welcome.marsu.ru/ - регистрируйтесь и начинайте копить баллы, чтобы выиграть классные призы. Поступайте в МарГУ!

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