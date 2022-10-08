100 посаженных деревьев: в Казани прошла Всероссийская акция «Сохраним лес»

Фото: Арина Потапова / ИА «Татар Информ»

Около сотни саженцев посадили участники акции «Сохраним лес» на территории жилого комплекса «Салават купере» в Казани. Вместе с активными горожанами в акции принимали участие министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров, замдиректора Госжилфонда при Президенте РТ Фарит Замалиев, а также студенты всероссийского общественного движения «Волонтеры победы», а также жители микрорайона. Всего в посадке деревьев приняли участие более 200 человек.

«Мы устраиваем подобные акции для привлечения общественности к бережному хранению природы и приумножению лесных ресурсов. Одна из важнейших задач, которая стоит перед министерством и нашими неравнодушными горожанами – это посадить на нашей планете достаточное количество деревьев, чтобы они обогащали наш мир своими полезными веществами. Саженцы могут быть еще хрупкими и чувствительными. Если посадка произошло неправильно, они могут не прижиться и погибнуть. Это живой организм. Мы будем проводить инвентаризацию каждый сезон и внимательно наблюдать за их состоянием», – рассказал министр лесного хозяйства.

Фото: © Арина Потапова / ИА «Татар Информ»

Он также отметил, что Татарстан уже четвертый раз присоединяется к акции «Сохраним лес» и за три года ее участники высадили 150 миллионов деревьев. Помимо сегодняшней локации массовая посадка проходит в Высокогорском, Лаишевском районе и в других муниципальных районах республики. «В общей сложности мы подготовили два миллиона посадочного материала для всего Татарстана и надеемся, что они будут благополучно высажены», – резюмировал он.

«На сегодняшний день Салват купере – самый крупный жилой комплекс в Казани, который активно развивается. Мы решили озеленить микрорайон и сделать его самым зеленым. Планируется каждый год сажать по сто деревьев. Это польза для нашего будущего поколения. Деды и бабушки засаживали территории для нашего благополучия, теперь наша очередь», – убежден Фарит Замалиев. Такие акции помогают восполнить потери главного богатства страны и сохранить экосистему, подчеркнул он.

Фото: © Арина Потапова / ИА «Татар Информ»

«За свою жизнь каждому нужно выполнить три задачи: построить дом, посадить дерево и родить ребенка. Сегодня я выполнил одну из важнейших и последних задач – посадил голубую ель», – рассказал Замалиев.

«Волонтеры победы не первый год принимают участие в акции по защите природы. Мне кажется это отличная возможность сохранить нашу планету, дать новую жизнь деревьям, чтобы они проживали долгие годы и делали наш мир экологически чистым. Я, наконец-то, посадила свое первое дерево. Через десять лет хочу сюда вернуться, посмотреть на него и сказать с гордостью "Эту сосну посадила я"», – рассказала одна из студентов общественного движения «Волонтеры победы».

Фото: © Арина Потапова / ИА «Татар Информ»

Напомним, республиканские природоохранные акции по посадке деревьев проводятся Министерством лесного хозяйства республики с 2011 года. Цель – воспитание бережного отношения к лесу, привлечение внимания общественности к проблемам сохранения и приумножения лесных ресурсов. За 12 лет в рамках акций в Татарстане были посажены новые лесные насаждения на площади более 8,1 тыс. га, использован посадочный материал в количестве 32,1 млн штук, а общее количество участников превысило 567 тыс. человек.