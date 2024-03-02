100-летний молодой «Ялкын»: каким стал журнал для подростков к своему вековому юбилею

Кто создает «Ялкын»?

Журнал издают те, кто по-настоящему интересуется жизнью подростков, знает о волнующих их проблемах, находится на одной с ними волне. Итак, кто же делает «Ялкын»?

Главный редактор Ильназ Фазуллин:

Сам я читал «Ялкын» с самого детства. Мама работала на почте, поэтому я, как только пошел в школу, разносил почту. В те годы в каждый дом приходило по целой стопке газет и журналов. Выписывали не менее 6-7 изданий. «Ялкын» тоже был среди них. Таким образом, первым в нашей деревне любимый журнал попадал именно в мои руки.

У нас в школе были уроки политинформации. На дом задавали составить подборку новостей из газет и журналов. Я свои выступления готовил на основе материалов журнала «Ялкын».

После окончания учебы на факультете татарской филологии и истории работал в электронной газете «Интертат», и с 2017 года был назначен главным редактором «Ялкына».

Литературный редактор Гузель Закирова:

Я филолог, изучала татарский язык и литературу. После университета совсем не представляла себе, где хочу работать. Сания Ахметзянова сказала мне, что ищут сотрудника в «Ялкын», и посоветовала сходить. Я пришла на стажировку на один день – так и осталась в журнале.

Журналист-корреспондент Илюза Касимова:

В журнал «Ялкын» я пишу с 2013-2014 годов, сначала была в детской редколлегии. В 2018 году «Татмедиа» предложило целевое обучение в КФУ, по этому соглашению мы после окончания учебы должны три года отработать в компании. Официально работаю в «Ялкыне» с 2021 года. Пишу материалы для журнала, веду рубрику «Оялчан алма», также мы записываем подкаст для канала на Ютьюбе.

Кроме того, в редакции журнала «Ялкын» трудятся корреспонденты Зиля Дарземанова (ее мы также знаем как участницу татарских стендап-шоу) и Ильсияр Маликова, SMM-специалист Резеда Альмиева, офис-менеджер Венера Исламова.

У истоков стоял Муса Джалиль

Ильназ Фазуллин рассказал нам, как и кто начинал историю журнала, целых пять раз менявшего свое название, а также о том, какие изменения произошли в издании и чем он может удивить своих читателей в будущем:

Первый номер «Ялкына» вышел 20 марта 1924 года в Москве. Его первое название – «Кечкенә иптәшләр» («Маленькие товарищи»). Инициатором создания журнала для маленьких читателей был Муса Джалиль. Он тогда работал в Москве. Джалиль опубликовал статью, где высказался о необходимости учредить издание на татарском языке для детей и подростков. После этого стали делать журнал «Кечкенә иптәшләр».

До 1928 года журнал выходил на арабской графике, затем перешел на латиницу, и название поменялось – на «Октябрь баласы» («Октябренок»). С 1933 года он начинает издаваться в Казани и снова меняет название – отныне это «Пионер каләме» («Пионерское перо»).

В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, выход журнала был приостановлен. Возродили его в 1952 году, и название снова претерпело изменения – теперь это был журнал «Пионер». Поскольку в Советском Союзе изданий с таким названием было очень много, решили найти новое имя – «Ялкын» («Пламя»), под которым журнал дошел до наших дней. Его главным редактором в те годы была Лябиба Ихсанова. Это она предложила новое название, которое приняли не сразу, однако потом согласились, что оно хорошо подходит подростковому журналу по духу.

Чем отличался журнал, скажем, 1970-1980 годов от нынешнего? Какие темы поднимались на его страницах?

В целом в те годы в журнале печатали преимущественно художественную литературу. Выходили произведения как татарских классиков, так и современных писателей, в то же время уделялось место переводам всемирно известных авторов. Среди них – Конан Дойл, например, или переводы французских писателей.

Редакция получала множество материалов от своих юных читателей – они присылали разнообразные очерки, репортажи со школьных мероприятий, стихи, рисунки. Также в журнале были постоянные рубрики – задачи, головоломки.

Таким образом, в те годы журнал был больше литературной площадкой. Думаю, это было связано еще и с тем, что литературные редакторы в журнале были писателями – Лябиба Ихсанова, Роза Хафизова, Джаудат Дарземан – это авторитетные, известные писатели. В то же время была необходимость донести до юных читателей детскую литературу.

Как изменилось содержание современного «Ялкына»? О чем можно прочитать сейчас в журнале?

У нас сегодня четыре больших направления – можно сказать, рубрики, в которые объединяются наши темы. Это рубрика «Шәхес» («Личность»), где выходят материалы о сверстниках наших читателей, кумирах, молодых специалистах, интервью с ними или же их общение с читателем в виде монолога.

Вторая большая рубрика – это «Ачыш» («Открытие»). Это материалы о том, что нового происходит в мире образования, музыки, IT, соцсетей и других сферах.

Под рубрикой «Тәҗрибә» («Опыт») выходят материалы, где журналисты, авторы статей рассказывают о событиях из их жизни. И четвертая большая рубрика – это «Иҗат» («Творчество») – материалы о литературе, театре, изобразительном искусстве.

До 90-х годов около 80 процентов содержания журнала занимала художественная литература, затем на его страницах начинает преобладать публицистика. В современном варианте рубрика о творчестве занимает примерно 6-7 страниц в номере, это и стихи, и рассказы. Недавно мы перешли в новый формат и литературные произведения стали давать в виде комиксов.

«Сложная тема, на которую татары не привыкли говорить»

Корреспондент журнала «Ялкын» Зиля Дарземанова рассказывает о том, какие темы вызывают наибольший резонанс у аудитории:

– Был такой материал, в котором мы захотели обсудить, почему подросткам нравится ставить «засосы» друг другу, и раскрыть психологическую сторону этого явления. Наше стремление вести откровенный разговор с аудиторией не у всех нашло понимание. Прежде всего потому, что это сложная тема, на которую у татар говорить не принято. В целом подростковые темы, касающиеся половых отношений, тела, почему-то считаются «стыдными».

Этот материал вызвал возмущение старшего поколения. До меня дошли претензии, якобы я тем самым пропагандирую засосы, «вот подростки прочитают и пойдут их друг другу делать», и что «татары должны быть скромными». Естественно, в материале не было призыва заниматься этим, мы разбирали психологическую сторону явления. Я считаю, что кому, как не нам, писать на темы половых отношений, средствах предохранения, других вещах, которые подростки должны обсуждать и быть грамотными в этом плане.

Ильназ Фазуллин:

На самом деле писать можно на любые темы, и нравятся они или нет – зависит только от самой аудитории, ее возраста, сферы занятий, отношения к этим темам.

Был еще один резонансный случай – когда мы в материале об образе Су анасы (Водяной) в кино и мультфильмах дали иллюстрацию с изображением русалки. Получили возмущенное письмо от журналистки, женщины средних лет, которая посчитала, что мы в подростковом журнале опубликовали «обнаженку». Хотя там не было ничего, что можно отнести к непристойным рисункам и эротике.

Мы разместили этот рисунок в соцсетях и провели опрос среди подростков. Все единогласно заявили, что не нашли в рисунке оттенков эротики и что размещать в журнале такие изображения – это нормально.

«Нас критикуют, что большинство материалов – для девочек»

Нам много раз говорили, что тематика журнала больше направлена на девочек, чем на мальчиков. Мы на это отвечаем: в жизни у нас тоже так – активнее пишут девочки, и герои материалов – разные активисты, специалисты, победители конкурсов и так далее – тоже зачастую представительницы прекрасного пола. Но, например, в последние полгода мы пишем на тему психологии отношений – между друзьями, между парнем и девушкой. Когда выбираем обложку, то стараемся чередовать изображения мальчиков и девочек.

Но стоит отметить: у нас редакция, как и детская редколлегия, целиком состоят из девушек. Парней, желающих писать, практически нет.

Фото: © Камилла Балалова

Кто они – детская редколлегия и как в нее попасть?

«Ялкын» уже много лет назад обзавелся своей детской редколлегией, и она успешно работает по сей день. Это коллектив из школьников, интересующихся журналистикой. Это они – наши главные авторы.

Чтобы попасть в детскую редколлегию, надо всего лишь связаться с редакцией и начать присылать свои материалы. Скорее всего, на страницах журнала они появятся не сразу – надо набраться опыта, мастерства, а там и первые публикации не заставят себя ждать.

«Если желание писать не пропадает, даю обратную связь»

Литературный редактор «Ялкына» Гузель Закирова напрямую общается с юными авторами, дает им советы, посвящает в тонкости ремесла журналиста:

– Раньше из редакции выезжали в школы, знакомили с журналом, устраивали лаборатории для детей, которые хотят писать, обучали их. Сейчас такого основательного формата обучения нет, а подростки сами выходят с нами на связь. Я общаюсь с ними, узнаю, публиковались ли их вещи раньше, и предлагаю первую заметку или статью разместить на сайте журнала. Если желание писать дальше не пропадает, то я даю им обратную связь. Если раньше в детскую редколлегию входили также и авторы рассказов, то сейчас большинство хотят работать в жанре интервью.

Ильназ Фазуллин:

Сейчас в детской редколлегии около десяти авторов, они проживают в разных районах Татарстана. Выплачивать гонорары мы можем только тем, кто вышел из школьного возраста, но очень активных и способных представителей детской редколлегии по результатам года поощряем премией.

Бывают и забавные случаи. Как-то автор перед тем, как отправить материал, потребовал выплатить ему гонорар. Он был уверен, что мы опубликуем его статью и ничего не заплатим. Потом он все-таки согласился отправить. На деле «статья» оказалась его философскими размышлениями, написанными на русском языке и объемом в один абзац.

«Когда-то журнал выходил тиражом 78 тысяч…»

Журнал «Ялкын» можно приобрести не только по подписке, но и на различных площадках. Что касается цены, то выписанный по почте экземпляр будет стоить 83 рубля 50 копеек, в вендинговых аппаратах – 90 рублей, на маркетплейсах – 150-200 рублей, при получении в редакции – 70 рублей.

Тираж журнала в этом полугодии – 1300 экземпляров. Причем в прошлом году тираж составлял более 4000 экземпляров. Благодаря поддержке Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка и языков народов, проживающих в РТ, многие социальные организации в Татарстане были обеспечены бесплатной подпиской на республиканские газеты и журналы.

В первые годы издания тираж журнала доходил до 78 тысяч экземпляров и ближе к 90-м годам постепенно сокращался. Тираж формируется из подписок населения (получают по почте), подписки учащихся, которую осуществляет сама редакция, и количества дополнительных продаж. В последние годы мы делаем упор на альтернативную подписку, оформляем ее сами, а не через почту, потому что люди не подписываются через почту, которая сейчас работает не очень стабильно.

Праздник поедания арбузов, татарская йога и другие классные проекты

Хотя бумажный вариант издания остается важной площадкой, коллектив эффективно использует и другие возможности, придумывая много новых привлекательных проектов для своей аудитории. Например, на базе журнала работает медиалаборатория «Кәеф» с полным арсеналом оборудования для творчества в интернете, летом проходит «Карбыз&Кавын Party», в парке – йога и медитации на татарском, а также программа о стиле «Бик матур» и другие.

Мы работаем со своей аудиторией в интернете, на платформах, которыми пользуются подростки. За последние четыре года реализовали много крупных проектов. На платформе YouTube у нас пять каналов. Самый заметный из них – проект «Бик матур». Выпустили уже несколько сезонов. Первые выпуски были посвящены тому, чтобы подростки с помощью стилиста изменили свою манеру одеваться. Два года назад мы поменяли направление – теперь даем советы по ношению татарской национальной одежды и аксессуаров в повседневной жизни. Пока не могу точно сказать, что будет в этом сезоне, возможно, так и останется.

В прошлом году летом на Фестивальном бульваре у «Татмедиа» и у озера Кабан провели занятия йогой на татарском языке от мастера Диляры Фатиховой.

Два года подряд проводим праздник «Карбыз&Кавын Party» – бесплатно накормили гостей 100 килограммами арбузов и 50 килограммами дыни.

Что будет дальше? Конкурс комиксов, флешмобы и торжество к 100-летию

В этом году планируем организовать не менее интересные вещи. Например, будем делать различные флешмобы, уже почти готовы объявить конкурс комиксов среди читателей. К юбилею в соцсетях выйдет ролик «100 фактов о журнале «Ялкын»». Конечно, состоится и торжественный вечер к 100-летнему юбилею. Его планируем провести позже, в летнее время.

«Ялкын» – единственный орденоносец среди журналов «Татмедиа»

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков о журнале «Ялкын»:

«Ялкын» – особо важный для нас журнал. Его 100-летняя история связана с историей татарской литературы, это издание, которое занималось воспитанием нового поколения журналистов, формировало новую татарскую журналистику и татарскую литературу. Представьте себе – это журнал, который придумал сам Муса Джалиль, который был учрежден по инициативе поэта-героя. В то же время «Ялкын» – это единственный орденоносец среди журналов «Татмедиа». Это наша история, роль этого журнала очень велика, и он и сегодня остается одним из главных журналов.

Фотографии Султана Исхакова / «Татар-информ»

Камиля Билалова, intertat.tatar; перевод с татарского