100-летие ФСО «Динамо» будет праздноваться в театре имени Камала

29 января 2026 года в Казани состоится торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня образования Физкультурно-спортивного общества «Динамо» Республики Татарстан.

Торжество пройдет с участием первых лиц республики и общества «Динамо».

В официальной части, которая начнется в 17:00 в Татарском государственном академическом театре имени Галиаскара Камала, примут участие Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин, председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин, председатель Всероссийского общества «Динамо» Анатолий Гулевский, руководитель Администрации Раиса Республики Татарстан, председатель ОГО ФСО «Динамо» РТ Асгат Сафаров, мэр г. Казани Ильсур Метшин.

В числе почетных гостей на мероприятии будут находиться прославленные динамовцы Татарстана: олимпийские чемпионы Наиля Гилязова, Валентина Никонова, Марта Мартьянова (фехтование), Николай Колесников (тяжелая атлетика), Гульнара Галкина-Самитова (легкая атлетика), призеры Олимпийских Игр Максим Вылегжанин, Евгений Дементьев, Андрей Ларьков (лыжные гонки), Максим Михайлов, Екатерина Гамова (волейбол), Анастасия Колесникова (спортивная гимнастика), Светлана Демина, Василий Мосин (стендовая стрельба).

Также ожидаются заслуженные тренеры России Татьяна Покровская (синхронное плавание), Ольга Павлова (легкая атлетика), Николай Капитонов (тяжелая атлетика), Павел Калашкин (регби), Сергей Демин (стендовая стрельба), Владимир Алекно (волейбол), Араик Маргарян (хоккей на траве) и многие другие титулованные динамовские спортсмены и их наставники.