Мастер-классы и постановки выпускников: Казанское театральное училище празднует 100-летие

В этом году Казанское театральное училище будет отмечать столетний юбилей со дня основания. Знаменательная дата будет сопровождаться различными мероприятиями, среди них — мастер-классы, спектакли, поставленные выпускниками учреждения.

«Казанское театральное училище — одно из старейших театральных профессиональных учебных заведений в России. Это первый техникум, где готовили национальных актеров нашей республики. Для нас юбилей — это повод отдать дань уважения тем педагогом, которые воспитали ребят, и отдать дань памяти их труду и многолетнему мастерству», — рассказала директор ГАПОУ «Казанское театральное училище» Руфина Тазетдинова на пресс-конференции в «Татар-информе».

Она отметила, что около 80% выпускников учебного заведения трудоустраиваются, многие продолжают обучение во ВГИК, ВТУ им. Щепкина, ГИТИС. По словам Тазетдиновой, 225 студентов учатся на бюджете.

«Поскольку такое масштабное событие, как юбилей одного из самого старейшего учебного заведения страны невозможно вместить в одно большое праздничное мероприятие, мы решили развернуть на весь год торжественные события для наших студентов», — дополнил театральный критик ГБУ «Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала» Нияз Игламов.

Так, педагоги театрального училища будут проводить мастер-классы для будущих актеров. Такие мероприятия помогут популяризовать актерское мастерство, уверен Игламов.

В рамках «Студенческого десанта» планируется поставить спектакли. 28 ноября в театре Камала бывшие воспитанники училища из Санкт-Петербурга и республиканских театров подготовят большую яркую программу в честь юбилея.

«Мы хотим максимально объединить наших выпускников со всей страны. Это будет самый масштабный праздник. Здесь раскроется культурная жизнь нашей страны, достижения и профессионализм», — заключил Игламов.