«100 кг чак-чака»: челнинка поднимает боевой дух военных сладкими угощениями

Фото: Лилия Гатина

Председатель ТОС «39 комплекс» Мадина Мухаметзянова из Набережных Челнов продолжает радовать военнослужащих чак-чаком. Национальные сладости она готовит более десяти лет и знает все тонкости.

«Мед залила. Сейчас он немножко растает, и положу песок. Побольше, потому что если меда больше, он не клеится. А с сахаром быстрее карамелизируется. Сахара должно быть немного больше», — делится рецептом приготовления председатель ТОС «39 комплекс».

Фото: Лилия Гатина

«И самое главное — все делать с любовью», — добавляет Мадина Мухаметзянова.

Она уже приготовила для бойцов более 100 кг чак-чака.

Фото: Лилия Гатина

«Мы за них болеем, держим кулачки, чтобы они вернулись все здоровыми. Ждем всех дома», — говорит женщина.

Каждый месяц Мадина Мухаметзянова готовит и отправляет военнослужащим по 10 кг сладкого угощения. А сегодня ей в этом помогают Любовь Черепанова и София Хамзина. Женщины познакомились во время переписи населения в 2020 году и с тех пор держатся вместе. Так, с начала СВО Любовь Черепанова плетет маскировочные сети и вяжет теплую одежду для бойцов. Узнав, что Мадина начала готовить чак-чак, решила присоединиться.

Фото: Лилия Гатина

«Мы всегда готовы, всегда придем на помощь. В третий раз печем. Очень рады, что ребята кушают, такие довольные, такие благодарные. Вообще бойцы всему благодарны. Мы сети им посылаем, они сразу нам в „ответку“ присылают фотографии», — поделилась активистка.

Не осталась в стороне и София Хамзина. Помимо приготовления чак-чака, женщина шьет нижнее белье для военнослужащих.

«Мне дают крой, иногда соседи ко мне обращаются и говорят: „Ну ты же разбираешься, купи нам материал, а ты сошьешь. Это будет и твой, и мой вклад“. Вот я еду в магазин, разговариваю с продавцом, объясняю для чего, они делают очень хорошую скидку. Обратная связь есть, бойцы благодарят. Я считаю, что раз мы с любовью все это делаем, с верой в победу, поэтому все это во благо, и все это нам вернется, действительно, с Победой», — уверена челнинка.

Фото: Лилия Гатина

Приготовленный чак-чак женщины расфасовывают в одноразовые контейнеры. До отправки гумпомощи лакомство хранится с соблюдением всех санитарных норм, поэтому солдаты получат чак-чак в свежем виде.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что военнослужащий записал для девочки из Челнов видео со словами благодарности.

Фото: Лилия Гатина

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

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