10 юных татарстанцев приняли участие в новогодней Елке полпреда Президента России в ПФО

В Елке полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова приняли участие около тысячи детей из регионов округа, в том числе 10 юных татарстанцев. Об этом сообщает пресс-служба полпреда.

На праздник были приглашены воспитанники детских домов и школ-интернатов, победители и лауреаты всероссийских предметных олимпиад, конкурсов и соревнований, окружных общественных проектов, дети из многодетных семей, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга, а также участников спецоперации.

От Татарстана на новогоднее мероприятие приехали девять учащихся общеобразовательных организаций республики и один ребенок из казанского дошкольного учреждения.

Юных гостей ожидало уникальное новогоднее шоу со спецэффектами «Снежная королева», также для них подготовили обширную культурную программу — обзорную экскурсию по Нижнему Новгороду с посещением Кремля, резиденции Деда Мороза на Нижегородской Ярмарке, планетария и парка «Швейцария». Также детям вручили сладкие новогодние подарки.