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Культура
9 января 2023  04:12

10 января музеи Казанского Кремля можно будет посетить бесплатно

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Во вторник, 10 января, музеи Казанского Кремля будут работать бесплатно. В порядке живой очереди посетителей примут в Музее истории государственности татарского народа и РТ, Музее естественной истории РТ, выставочном зале «Манеж» и Музее исламской культуры.

В «Эрмитаж-Казань» вход будет доступен каждые полчаса с 10.00 до 17.00. С 13.30 до 14.00 музей закроют на санитарную обработку. Максимальное количество посетителей одного сеанса – 30 человек, сообщает пресс-служба музея-заповедника «Казанский Кремль».

 

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