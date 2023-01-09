10 января музеи Казанского Кремля можно будет посетить бесплатно

Во вторник, 10 января, музеи Казанского Кремля будут работать бесплатно. В порядке живой очереди посетителей примут в Музее истории государственности татарского народа и РТ, Музее естественной истории РТ, выставочном зале «Манеж» и Музее исламской культуры.

В «Эрмитаж-Казань» вход будет доступен каждые полчаса с 10.00 до 17.00. С 13.30 до 14.00 музей закроют на санитарную обработку. Максимальное количество посетителей одного сеанса – 30 человек, сообщает пресс-служба музея-заповедника «Казанский Кремль».