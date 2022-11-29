10 тыс. мальков толстолобика выпустил «Нижнекамскнефтехим» в Куйбышевское водохранилище

Более 10 тысяч мальков толстолобика пополнили водные ресурсы Куйбышевского водохранилища благодаря нижнекамскому предприятию СИБУРа. Ежегодно «Нижнекамскнефтехим» проводит такие экологические мероприятия и восполняет биоресурсы региона.

Акция прошла 29 ноября в Казани. Место для выпуска рыбы, а в данном случае это Куйбышевское водохранилище, определило Росрыболовство. Для этого учитывались благоприятные природные и погодные условия. Толстолобик, выпущенный до 1 декабря хорошо приживается. Этому способствует кормовая база и отсутствие хищных пород рыб в районе выпуска.

Выпуская мальков, нефтехимики способствуют восполнению водных биологических ресурсов.

Экологи «Нижнекамскнефтехима» совместно с представителями Средневолжского территориального управления Росрыболовства проконтролировали процедуру выпуска молоди. Комиссия подтвердила удовлетворительное состояние мальков перед выпуском и соблюдение всех требований к условиям его проведения.

Для воспроизводства водных биологических ресурсов в течение пяти лет НКНХ планирует выпуск 1 млн мальков рыб. Это одно из природоохранных мероприятий соглашения о взаимодействии между Росприроднадзором и «Нижнекамскнефтехимом», которое было заключено в феврале 2022 года. 28 октября 2022 состоялся выпуск 200 тыс. мальков стерляди в реку Кама в акватории села Бетьки. В прошлом году предприятие выпустило в Куйбышевское водохранилище более 125 тысяч мальков стерляди.