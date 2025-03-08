10 татарских женщин, изменивших мир: Аитова, Шакулова, Адиятуллина, Алсу…

Фото: intertat.tatar

Издание «Интертат» при помощи искусственного интеллекта составило список татарских женщин, оказавших наибольшее влияние на судьбу нации.

Женщина в татарском народе занимает особое место и всегда играла важную роль в развитии нации. Татарские женщины оказали большое влияние в сфере политики, культуры, религии и общественной жизни.

Вот они, десять женщин, оставивших яркий след в истории татарского народа.

1. Сююмбике (Сөембикә-ханбикә)

Кто: Последняя правительница Казанского ханства, царица.

Вместе с защитниками Казани отстаивала независимость Казанского ханства, противостояла завоеванию Казани русским царем Иваном Грозным. Сююмбике славилась своей красотой, мудростью и отвагой. На протяжении многих веков народ слагал легенды о любимой царице.

2. Фатиха Аитова (1866–1942)

Кто: одна из первых татарских женщин-журналистов, просветительница, педагог, общественный деятель.

Основательница первой женской гимназии в Казани. В 1897 году в Казани на собственные средства открывает начальную школу для девочек из бедных семей. В гимназии Аитовой применялся опыт гимназий в Австрии и Германии. В гимназии обучались 230 девочек, для детей из малоимущих семей и приезжих работал пансионат. Занятия велись на арабском, немецком, английском, французском и персидском языках.

3. Биби-Разия Кутлуярова (1866–1923)

Кто: Первая женщина-врач среди мусульманок в России.

Образование врача получила благодаря поддержке императрицы Марии Федоровны. Работала в Касимовской уездной земской больнице. Была в числе организаторов Мусульманского дамского благотворительного общества в Оренбурге (с 1912 года). В рамках общественной деятельности всех учениц женских школ лечила бесплатно, занималась медицинским образованием, проводила беседы и бесплатные лекции по гигиене, профилактике и лечению заболеваний.

4. Сара Шакулова (1887–1964)

Кто: Первая татарская женщина-математик.

Первая татарка, получившая высшее образование в Сорбонне (Франция). Автор учебников по математике для татарских школ. Организатор и первый руководитель Татарской средней общеобразовательной школы имени Н. Нариманова в Москве.

5. Мухлиса Буби (1869–1937)

Кто: просветитель, педагог, религиозный деятель

В течение двадцати лет (1917–1937) являлась членом Центрального духовного управления мусульман России, в истории ислама до сегодняшнего дня единственная женщина-кадий (шариатская судья). В 1905 году открыла медресе «Иж-Бобья» для женщин-мусульманок, в 1914 году на средства купцов Яушевых открыла в Троицке женскую учительскую семинарию.

6. Марьям Рахманкулова (1900–1988)

Кто: советская оперная певица (меццо-сопрано), композитор, народная артистка РСФСР и ТАССР.

Первая татарская актриса, создавшая образ Кармен в одноименной опере Бизе. Автор произведений для симфонического оркестра, лирических и детских песен, музыки для спектаклей и радиопостановок, обработки татарских и башкирских народных песен.

7. Галия Кайбицкая (1905–1994)

Кто: актриса, оперная певица, первая народная артистка ТАССР.

Первой из татарских оперных певиц на сцене Татарского театра оперы и балета исполнила созданные для колоратурного сопрано сложные партии произведений татарских, русских и зарубежных классиков. В годы Великой Отечественной войны вела большую концертную деятельность, более 80 раз выезжала на фронт с концертами.

8. Сара Садыкова (1906–1986)

Кто: композитор и певица.

Первая татарская певица с высшим профессиональным образованием. Создала около 400 песен, музыку к 30 спектаклям, множество инструментальных произведений, а также автор две музыкальных комедии.

9. Альмира Адиятуллина (1938–2021)

Кто: Журналистка, общественный деятель, просветительница.

Боролась за право мусульманок фотографироваться на паспорт в головном уборе (платке). В 2005 году среди 1000 женщин планеты была представлена к Нобелевской премии. Основатель и руководитель общественной организации мусульманских женщин «Муслима», главный редактор одноименной газеты.

10. Алсу (1983)

Кто: певица, телеведущая, актриса.

Заслуженная артистка России, в 2000 году представляла Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение» и заняла 2-е место.