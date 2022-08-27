10 сорторублей за 1 кг мусора: В Казани работает приложение с наградой за сортировку ТКО

В Казани продолжает успешно работать мобильное эко-приложение «Россия без мусора». Оно помогает горожанам правильно сортировать отходы и получать награду – сорторубли, которые потом можно использовать на оплату продуктов и услуг.

Сдача вторсырья с помощью приложения происходит так: пользователь сдает один килограмм макулатуры в одном из указанных на карте пунктов приема вторсырья, далее — сканирует код пользователя, после чего экоактивисту начисляется денежное вознаграждение в размере 10 «сорторублей» за 1 килограмм сданной макулатуры.

Чтобы потратить «сорторубли», пользователю необходимо ответить на вопросы из образовательного блока, за один правильный ответ система позволяет разблокировать 10 «сорторублей». Пользователю доступно потратить накопленные баллы у партнеров на их продукцию и услуги, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.