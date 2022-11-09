10 ноября приставы в РТ расскажут, что делать мобилизованным, у которых есть долги

В четверг, 10 ноября, во всех районах Татарстана пройдет Единый прием граждан по вопросам исполнительных производств мобилизованных. Судебные приставы ответят на вопросы, связанные с задолженностями мобилизованных, военнослужащих, участвующих в СВО, и их родственников.

Также прием будет вестись по обращениям кредиторов по вопросам о просроченных задолженностях мобилизованных.

Прием пройдет с 10.00 до 18.00 во всех районных отделениях ГУ ФССП России по РТ, адреса которых указаны на сайте ведомства в разделе «Структура». Также жители могут обратиться за консультацией в здание Управления в Казани по адресу Яхина, 3.

При себе нужно иметь паспорт либо нотариально оформленную договоренность, уточнили в пресс-службе ГУ ФССП России по РТ.